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4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu - Son Dakika

4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu

19.02.2022 00:06

4 katlı binadan yükselen alevler korkuttuADIYAMAN Adıyaman'da 4 katlı bir binanın 3. katından yükselen alevler korkuttu.

4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu

ADIYAMAN Adıyaman'da 4 katlı bir binanın 3. katından yükselen alevler korkuttu. Henüz nedeni bilinmeyen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın 3.katında çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaşanılabilecek yaralanma yada duman zehirlenmelerine arşı hazır bekletildi.

Büyümeden yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının nedenini ise belirlemeye çalışıyor. Ekipler, kimsenin bulunmadığı anda yangın çıkan dairenin ise kime ait olduğunu tespit etmeye çalışıyor

Ölen yada yaralananın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi.

4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu
4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu
4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu

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Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 katlı binadan yükselen alevler korkuttu - Son Dakika


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