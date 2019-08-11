4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
25 dakika önce
4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:16 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina tahliye edildi.
Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken apartmanda bulunan vatandaşlar birer birer tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular