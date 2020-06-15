4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı - Son Dakika

İZMİT'te adliyenin karşısındaki 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Mustafa G. (43), polis ekiplerince ikna edilerek indirildi.

Olay, öğle saatlerinde İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Adliyenin karşısındaki bir avukatlık bürosunun bulunduğu 4 katlı binanın çatısına çıkan Mustafa G., kendisini sarkıtarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Polisler, kararından vazgeçirmek için Mustafa G.'nin bulunduğu kata çıktı. Binanın tam karşısındaki adliyenin penceresine gelen Cumhuriyet Savcısı da ikna için çaba harcadı.

Kocaeli 'deki bir cezaevinde olan kız kardeşini göremediği için intihar etmek istediğini öne süren Mustafa G., ekiplerin çabası sonucu ikna edilerek indirildi. Binadan çıkarılan Mustafa G., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

İkna çalışmaları sırasında bazı meraklı kişiler, cep telefonuyla görüntü çekip, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.