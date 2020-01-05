4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Derince İbni Sina Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın çatısından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına 2 merdivenli araç ve çok sayıda su tankeri ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Çatıda ve 4'üncü kattaki dairelerde büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alınmasından sonra bir süre daha soğutma çalışması sürdürüldü.


İtfaiye, Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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