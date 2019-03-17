Son Dakika Haberleri: 4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

24 dakika önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

4 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.  

Gece saatlerinde, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Emniyetçiler Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Emrah Karaduman'a ait çatı katının üstünde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bir anda büyüdü. Çatıdaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yangın binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Hasara neden olan yangın sırasında binanın çatı katında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Derince, Güncel
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