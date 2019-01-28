Son Dakika Haberleri: 4 Katlı Binanın Çatısında İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti

4 Katlı Binanın Çatısında İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti

48 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen M.A.D. (29) polis ekiplerince ikna edildi.

4 Katlı Binanın Çatısında İntihara Kalkıştı, Polis İkna Etti, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen M.A.D. (29) polis ekiplerince ikna edildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına çıkarak ayaklarını sarkıtan M.A.D., "Herkesten iş istedim ama bulamadım. İşsizim" diye bağırarak, intihar edeceğini söyledi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar uzun süre M.A.D.'yi eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.

İkna olmayan M.A.D. için bu kez polis ekipleri devreye girdi. Polisin çabaları sonunda çatıdan inen M.A.D., "Herkesten iş istedim, kimse vermedi ben de canıma kıymak için çatıya çıktım" dedi.

Gözaltına alınan Mehmet Akif D. sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Alanya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:46 Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Alanya, Polis, 3. Sayfa
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