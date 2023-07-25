4 katlı binanın çatısından düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 4 katlı binanın çatı katından düşen 5 yaşındaki Toprak Emin Güntürk hayatını kaybetti.

Olay, merkez Onikilubat ilçesi Selçuklu Mahallesi Dr. Sait Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı Göktuğ apartmanında meydana geldi. Binanın 4'ncü katında ikamet eden ailenin 5 yaşındaki erkek çocuğu Toprak Emin Güntürk, babasının uyuduğu esnada çatıya çıktı. Çatıda cep telefonu ile oynayan çocuk, dengesini kaybederek yere çakıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuğunun vefat haberini alan baba ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. 5 yaşındaki Toprak Emin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şahsın düştüğü daire ve pencerede detaylı bir çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden kareler;