4 katlı binayı saran yangında 2 kişi mahsur kaldı - Son Dakika

Kağıthane'de 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan marangoz dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde binanın üst katlarına da sıçradı. Mahsur kalan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangın saat 02.00'da Kağıthane İlçesi Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan bir marangoz dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilya dükkanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın diğer katlarını sardı.



Alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Yangında mahsur kalan 2 kişide ambulansa alındı. Büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL