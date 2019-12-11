Son Dakika Haberleri: 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı
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4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

6 saat önce

Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu.

Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangın, 04.00 sıralarından Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi İmar Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir iş yerinin baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı baca kısmında alevler ve dumanlar çıkmaya başladı.

Alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine ivedi şekilde intikal etti. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden itfaiye aracı ve ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde kontrol altına yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Güngören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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