Bursa'da 4 katlı evden çıkan 10 ton çöp arasında ruhsatsız tüfek bulundu - Son Dakika

Bursa'da 4 katlı evden çıkan 10 ton çöp arasında ruhsatsız tüfek bulundu

Bursa'da 4 katlı evden çıkan 10 ton çöp arasında ruhsatsız tüfek bulunduBursa'da yalnız yaşayan İlhami Uçar'ın (72) 4 katlı evinden 10 ton çöp çıktı.

Bursa'da 4 katlı evden çıkan 10 ton çöp arasında ruhsatsız tüfek bulundu

Bursa'da yalnız yaşayan İlhami Uçar'ın (72) 4 katlı evinden 10 ton çöp çıktı. 6 kamyona yüklenerek götürülen çöplerin arasında ruhsatsız tüfek bulundu.

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerindeki 4 katlı binada tek başına yaşayan İlhami Uçar, 3 sene önce sokaktan topladığı çöpleri evinde biriktirmeye başladı.

Çevre sakinleri Uçar'ın dairesinden gelen kokular üzerine Muhtar Serap Özbay ile iletişime geçip, durumu Osmangazi Belediyesi'ne bildirdi. Osmangazi Belediyesi ekipleri, binada 10 ton çöple karşılaştı. Zabıta görevlilerinin bir gün boyunca evden çıkardığı çöpler, 6 kamyona yüklenerek, geri dönüşüm merkezine götürüldü. Çöpler arasında bir de ruhsatsuz tüfek bulundu. Tüfek polise teslim edildi.

Mahalle Muhtarı Serap Özbay, İlhami Uçar'ın çöp topladığına defalarca kez şahit olduklarını anlatarak, 'Komşular, evde çok çöp olduğunu, koku ve sineklerden rahatsız olduklarını belirttiler. İlhan beyi önceden tanıyorum. Durumun bu kadar vahim olduğunu tahmin edemedim. Osmangazi Belediyesi ekipleri gelerek evi temizlediler. Ev 4 katlı olduğu için çalışma uzun sürdü. Bir kez daha temizlik yapılacakö dedi.

Bursa'da 4 katlı evden çıkan 10 ton çöp arasında ruhsatsız tüfek bulundu

Osmangazi Belediyesi, Pompalı Tüfek, Osmangazi, Kavaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 4 katlı evden çıkan 10 ton çöp arasında ruhsatsız tüfek bulundu - Son Dakika

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