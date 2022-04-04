4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu - Son Dakika
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4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

04.04.2022 10:47
4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında otoparkın girişi savaş alanına döndü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay saat 23.00'da Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre kapalı otoparkın girişinde bilinmeyen bir sebepten patlama yaşandı.

ÖNCE PATLAMA YAŞANDI SONRA YANGIN ÇIKTI

Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürüldü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlama sonucu otoparkın duvarlarının etrafa savrulduğu, pencerelerin ise koptuğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda can kaybının olmadığı, büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.

YANGINA MÜDAHALE ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Patlama sonucu çıkan yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseldiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleleri de cep telefonu kamerasına yansıyor.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

(Davut Has/ İHA)

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FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI Fatih'te dört katlı otoparkta çıkan yangın söndürüldü Fatih'te dört katlı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu - Son Dakika
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