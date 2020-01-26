4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü - Son Dakika

4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eşrefpaşa Caddesi'nde bir apartmanda yalnız yaşayan Ali Çetin Özpınarcı (72), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

Ağır yaralanan Özpınarcı, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özpınarcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

4. kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü

Ali Çetin, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:17 Kaynak: AA
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