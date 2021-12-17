4. kattaki yangından bina dışındaki boruya tutunarak kurtuldular - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangından kaçan 2 kişi, binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı indi.

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde yer alan çok katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4'üncü katındaki bir dairede çıkan yangının ardından 2 kişi, dairenin penceresinden bina dışındaki boruya tutunarak, 4'üncü kattan aşağı indi. Bina dışında bekleyen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangından kaçan 2 kişiye yardım etti.

New York İtfaiye Departmanı tarafından müdahale edilen yangında, 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü itfaiye eri toplam 8 kişi yaralandı.

Yangının çıkış nedenini henüz bilinmezken, dairenin içinde birkaç elektrikli bisiklet bulunduğu ve yangının bisikletlerdeki bir elektrik kaçağının neden olabileceği belirtildi.

(İHA)