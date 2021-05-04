4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada - Son Dakika

4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada
04.05.2021 00:57
Kars'ta 5 katlı binanın 4'üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı.
Kars'ta 5 katlı binanın 4'üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kars merkez Digor Durağı mevkiinde bir vatandaşa ait kedi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4'üncü katıdan aşağıya ayakları üzerine düştü. Aşağıya düşen kedi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi koşarak binaya girdi. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kedi yara almadan kurtuldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - KARS
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