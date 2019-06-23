4. kattan atlayan kadın ağır yaralandı
1 saat önce
Samsun'da girdiği bunalım sonucu 4. kattan atlayan genç kadın ağır yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
'da girdiği bunalım sonucu 4. kattan atlayan genç kadın ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Yavuzselim Mahallesi
'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen E.A.(32) 4. kattan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Temizlik yapan kadını taciz eden sapık bir anda neye uğradığını şaşırdı
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı
71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi
İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü