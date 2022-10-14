Olay, Barış Mahallesi 1827 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia A. isimli çocuk, 4'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Rabia A., burada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4. kattan düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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