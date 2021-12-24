Dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki E.A, Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katından düştü.
Ağır yaralanan E.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen E.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Bu arada, E.A'nın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada - Son Dakika