4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, apartmanın 4. katındaki pencereden düşen bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın 4. katında 1 yaşındaki Helin Uztemur, penceredeki sinekliğe dayandı. Sinekliğin yerinden çıkması sonucu kız bebeği 4. kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri gelinceye kadar minik Helin'e ilk müdahaleyi apartmanda yaşayan bir hemşire yaptı.

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Helin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.