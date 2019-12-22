4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Silivri'de, balkondan düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Silivri'de, balkondan düşen 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kevser Arabacı, Alibey Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silivri Devlet Hastanesine kaldırılan 70 yaşındaki Arabacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kevser Arabacı'nın Silivri'de eylül ayında meydana gelen deprem sonrasında oğlu ve gelininin yaşadığı eve taşındığı öğrenildi.

4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:19 Kaynak: AA
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