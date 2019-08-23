Son Dakika Haberleri: 4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti
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4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti

18 dakika önce

4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti Düşme anı güvenlik kameralı tarafından kaydedildiANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ablasıyla birlikte evde bulunduğu sırada 4. kat balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Firas tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti

Düşme anı güvenlik kameralı tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ablasıyla birlikte evde bulunduğu sırada 4. kat balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Firas tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kumluca ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde Suriye uyruklu olan anne babanın 10 yaşındaki ablasına emanet ettiği 2,5 yaşındaki Firas El Şahaze, 4. kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. 112 açil sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Firas, önöce Kumlaa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Dünden bu yana hastanede tedavisi devam eden talihsiz bebek bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Minik Firas'ın beton zemine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Firas'ın düştüğü alanın hemen yakınında bulunan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırıp başını çevrerek ilk tepkiyi verirken daha sonra toplanan kalabalık Firas için seferber oldu.

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:40 Kaynak: İHA
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