4. Kattan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
45 dakika önce
Konya'da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Konya
'da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Olay, merkez Selçuklu
ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı Safir
Sitesi'nin 4. katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis
ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:14 Kaynak: İHA
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