Son Dakika Haberleri: 4. Kattan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

4. Kattan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

Konya'da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

4. Kattan Düşen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Konya'da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı Safir Sitesi'nin 4. katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:14 Kaynak: İHA

Kerkük, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
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