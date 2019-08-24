4. kattan düşmesi güvenlik kamerasına yansımıştı... Suriyeli bebek gözyaşları arasında toprağa verildi

ANTALYA - ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde üç gün önce dördüncü kattaki evlerinin balkonunda beton zemine düşen ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu Firas bebek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üç gün önce evlerinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki Suriyeli Firas El Şahaze, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altında bulunan Firas bebek dün hayatını kaybetti. Kumluca merkez Eski camide kılınan cenaze namazının ardından Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığında toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bu sabah küçük Firas'ın cenazesinin teslim alan ailesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından sağlanan araçla önce evlerinin önüne getirildi. Burada yıkama işlemi yapılan cenaze ardından dualar eşliğinde merkez Eski Camiye götürüldü.

Cenazeye ilçede bulunan Suriyelilerin yanı sıra çocuğun düşme anına tanıklık eden bazı vatandaşlarında katıldığı gözlendi. Kılanan cenaze namazının ardından Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığına götürülen Firas El Şahaze, burada göz yaşları ve dualarla toprağa verildi.