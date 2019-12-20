4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika

4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evin 4. katından aşağı düşerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Helin Uztemur gözyaşlarıyla toprağa verildi.

4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evin 4. katından aşağı düşerek yaşamını yitiren 1 yaşındaki Helin Uztemur gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre anne, büyük çocuğunu lavaboya götürdü. Odada yalnız kalan bebeği Helin Uztemur, bu sırada aşağı bakmak için penceredeki sinekliğe dayandı. Sinekliğin yerinden çıkmasıyla birlikte minik Helin, 4. kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Düştüğü yerde kalbi duran çocuğa ilk müdahale apartmanda bulunan bir hemşire tarafından yapıldı. Yeniden kalbi çalıştırılan Helin Uztemur, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Küçük Helin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Minik Helin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenaze töreni için Uzundere Hicret Camisi'ne getirildi. Cenazeye anne Nadide Uztemur, baba Cumali Uztemur, yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Bebeğinin tabutuna sarılan acılı anne Nadide Uztemur, "Annem canım yavrum, ağlamayacağım annem ama bekle senin yanına geleceğim, ben seni bırakmayacağım kızım." diye feryat etti. Küçük Helin'in ailesi cenazede sinir krizi geçirdi.


Helin Uztemur'un cenazesi Uzundere Hicret Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tirazlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İZMİR

Karabağlar, Uzundere, İzmir, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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