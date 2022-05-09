4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti

09.05.2022 13:38

Kahramanmaraş'ta 4'üncü kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bırakan iki çocuk annesi Fatma Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'nde Fatma Ö., iddiaya göre yalnız bulunduğu dördüncü kattaki evin balkonuna çıkıp kendini boşluğa bıraktı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatma Ö., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EŞİNDEN VE İŞİNDEN AYRILMIŞ

Eşinden bir süre önce boşandığı ve solist olarak çalıştığı eğlence merkezinden de bir gün önce ayrıldığı öğrenilen Fatma Ö.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, telefonu incelemeye alındı. Öte yandan olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

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Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti - Son Dakika


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