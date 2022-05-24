4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu - Son Dakika
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4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu

24.05.2022 16:04

4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut olduEDİRNE Basketbol oynarken parmağında yaşanan rahatsızlık nedeniyle dört kez ameliyat olan ama istediği sonuca ulaşamayan üniversitesi öğrencisinin arkadaşlarıyla ürettiği cihaz hem kendisine hem de diğer hastalara umut oldu.

4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu

EDİRNE Basketbol oynarken parmağında yaşanan rahatsızlık nedeniyle dört kez ameliyat olan ama istediği sonuca ulaşamayan üniversitesi öğrencisinin arkadaşlarıyla ürettiği cihaz hem kendisine hem de diğer hastalara umut oldu.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez öğrencisi Batuhan İrik, basketbol oynarken parmağında yaşanan rahatsızlığı nedeniyle dört kez ameliyat oldu. Ancak parmağını yeterince hareket ettirememesi ve acı nedeniyle zor günler yaşıyordu. Bölüm arkadaşlarıyla birlikte aldığı kararla hummalı çalışma gerçekleştiren İrik, parmağının hareket etmesini sağlayan bir cihaz üretti. Cihazı çalıştırdığında parmağını hareket ettirebilen İrik'in umutları yeniden yeşerdi.

Üretilen cihaz sayesinde sorunları bir bir ortadan kaldıran İrik, arkadaşlarıyla birlikte ürettikleri cihazın diğer hastalara da umut olabileceğini söyledi. Yapılacak çalışmalarla cihazın daha profesyonel hale getirilebileceğini ifade eden İrik, "parmağım hareket etmediği için diğer parmağımı da etkilemeye başladı ve hareket kısıtlılığı görüldü. Bu cihazı 10 gündür kullanmama rağmen olumlu etkilerini gördüm" dedi.

4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu
4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu
4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu
4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu
4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 kez ameliyat olmuştu, pes etmeyip ürettiği cihaz hastalara umut oldu - Son Dakika


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