4 kilo 896 gram uyuşturucu ele geçirildi - VAN - Son Dakika

Van'da bir emanet toplama merkezinde 4 kilo 896 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde otobüs terminalinde şehirlerarası taşımacılık yapan firmanın emanet toplama odasında arama yaptı.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, motor şanzımanı içine gizlenmiş 6 paket halinde 2 kilo 676 gram eroin ile 2 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan E.C. ve O.A, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.