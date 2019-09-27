4 kilo esrarla yakalandılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı yapılan şafak operasyonunda 4 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye karşı savaş açan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bergama bağlantılı olduğu tespit edilen, 7 kişiye sabaha karşı operasyon yapıldı. Takip ve kovalamacanın ardından yapılan baskınlarda toplam 4 kilo esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 kişiden satıcı oldukları tespit edilen H.B., Ç.Ü. ve C.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.N.'ye uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldı. Gözaltına alınan S.Ü., E.Ş. ve Ş.S. ise serbest bırakıldı. - MANİSA