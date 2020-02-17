4 kilometrelik karlı yolu aşıp, çocuklarını okula ulaştırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 kilometrelik karlı yolu aşıp, çocuklarını okula ulaştırdılar - Son Dakika

4 kilometrelik karlı yolu aşıp, çocuklarını okula ulaştırdılar

6 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu 25 gündür kardan kapalı olan Çiçekli mezrasında yaşayanlar, 3 Şubat'ta yarıyıl tatilinin bitmesinden bu yana eğitime başlayamayan çocuklarını kar ve tipinin etkili olduğu yolda, 4 kilometre yürüyerek okullarına gitmelerini sağladılar.

4 kilometrelik karlı yolu aşıp, çocuklarını okula ulaştırdılar, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu 25 gündür kardan kapalı olan Çiçekli mezrasında yaşayanlar, 3 Şubat'ta yarıyıl tatilinin bitmesinden bu yana eğitime başlayamayan çocuklarını kar ve tipinin etkili olduğu yolda, 4 kilometre yürüyerek okullarına gitmelerini sağladılar.

Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, köy yollarında da ulaşım aksadı. İlçe merkezindeki lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatilini geçirmek için ailelerinin ikamet ettiği Bağlıisa köyüne bağlı Çiçekli mezrasına geldi. Öğrenciler mezrada tatillerini geçirirken, 25 gün önce yolları kardan kapandı. 3 Şubat günü yarıyıl tatilin bitmesinin ardından okullarına gitmek için yola çıkan öğrenciler, kar engeliyle karşılaştı. Mezra halkı, yaptıkları ihbara rağmen yolları kardan temizlenemeyince çocuklarını okula ulaştırmak için bu sabah saatlerinde yola çıktı. Aileleriyle birlikte karlı yolda 4 kilometre yol giden öğrenciler, Bağlıisa köyüne gelerek, buradan araçla ilçe merkezindeki okullarına ulaştırıldı.

Oğlu Vedat'ı okuluna ulaştırmak yola çıktığını anlatan Gürgün Baysal, mezralarının yolu 25 gündür kapalı olduğunu söyledi. Baysal, "Bir türlü yolumuz açılamıyor. Kar ve tipiden dolayı 25 gündür yollarımız kapalıdır. Başka yerlerde illerde okuyan öğrencilerimiz yarıyıl tatili için köye gelmiştiler. Tatil bittikten sonra yollarımız kapalıydı. Açılmasını bekledik bir türlü açılamadı bu yüzden yaklaşık 12 öğrencimizi okula ulaştırmak için 4 kilometre yol yürüdük. Yetkililerden ricamız mezramızın yolu bir an önce açılsın çünkü köyde artık yiyecekte kalmadı" dedi.


Karlıova, Çiçekli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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