4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi - Son Dakika

4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi

18.10.2020 18:05
4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Sidney Sam ve Ufuk Akyol kırmızı kart gördü. Gaziantep FK'da ise ilk maçına çıkan yeni transfer Kevin Mirallas ile Junior Morais oyundan atılarak takımlarını 9 kişi bıraktılar.

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor ile Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi, maçta 4 de kırmızı kart çıktı.

ÖNCE ANTEP, SONRA ANTALYA 9 KİŞİ KALDI

Antalyaspor, yeni transferi Sidney Sam'in 3. dakikada attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'nın yıldız transferi Kevin Mirallas 26 ve 28. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Sumudica, ikinci yarıda Enver Cenk ve Amadej Vetrih hamleleriyle oyuna müdahale etti. 65. dakikada Junior Morais de kırmızı kart görünce konuk takım 9 kişi kaldı. Sumudica bu kez Jefferson ve Furkan Soyalp'i oyuna sürdü. Furkan 70. dakikada skora dengeyi getirdi.

ANTEP YİNE KAZANAMADI

Nefesleri kesen maçta hakem Koray Gençerler, 79. dakikadaki müdahalesi sonrası bu kez Sidney Sam'e kırmızı kartını gösterdi. 90+6'da Ufuk Akyol da kırmızı gördü ve her iki takım da maçı 9 kişi tamamladı. İki takım da 3 puan için yoğun çaba harcarken maçta başka gol sesi çıkmadı.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8 yaparken, Gaziantep FK, 4. beraberliğini alarak 4 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u ağırlayacak

4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi

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Son Dakika Spor 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK yenişemedi - Son Dakika Spor

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