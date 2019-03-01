Son Dakika Haberleri: 4. Kısa Film Kolektifi Festivali Kadıköy'de Başladı

4. Kısa Film Kolektifi Festivali Kadıköy'de Başladı

26 dakika önce

Kısa film severlerin büyük ilgiyle takip ettikleri, bu sene dördüncüsü düzenlenen Kısa Film Kolektifi Festivali, Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde başladı.

4. Kısa Film Kolektifi Festivali Kadıköy'de Başladı, System.String[]

22 Mart'a kadar sürecek olan festivalde kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türde 64 kısa film izlenebilecek. Bu yıl sinematografik makyaja özel bir yer ayrılan festival kapsamında Makyaj Sergisi, Cosplay Yarışması Finali ve Makyaj Atölyesi de yer alacak.

64 KISA FİLM İZLENEBİLECEK

Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türde 64 kısa filmin izlenebileceği festivalde, bu sene çocuklar için de yaş grubuna göre özel olarak düzenlenmiş bir kısa film seçkisi yer alıyor. Film gösterimleri, söyleşiler ve seçki sonrasında sinemaseverlerin, etkinliğe katılan yönetmenlerle çeşitli söyleşiler gerçekleştirdiği "Kolektif Muhabbet" adlı söyleşiler düzenlenecek.

MAKYAJ SANATÇILARINDAN SERGİ

Kısa Film Kolektifi'nin kamera arkasının ustalarını ele aldığı sergi serisinde bu sene makyaj sanatçıları yer alıyor. Sinematografik makyajın usta isimlerinden Derya Ergün ve Suzan Kardeş'in çalışmalarıyla makyaj sanatçılarının filmlere katkısını anlatmayı hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:41 Kaynak: Bültenler

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