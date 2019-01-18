Son Dakika Haberleri: 4 Kişi Bindikleri Elektrikli Bisikletten Kameraya El Salladılar

4 Kişi Bindikleri Elektrikli Bisikletten Kameraya El Salladılar

15 dakika önce

Isparta'da, 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi binen gençler korku dolu anlar yaşattı.

4 Kişi Bindikleri Elektrikli Bisikletten Kameraya El Salladılar, System.String[]
Isparta'da, 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi binen gençler korku dolu anlar yaşattı.

Trafikte elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk, başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Isparta il merkezinde kaydedilen görüntülerde, sırtlarında çanta bulunan gençlerden birinin elektrikli bisiklette ayakta seyrettiği diğer arkadaşının da bacağından onu tuttuğu gözlendi. Kendi canlarını hiçe sayan gençlerin, başka sürücüleri tehlikeye atmaları da gözlerden kaçmadı.

Trafikteki tehlikeli yolculuk sırasında, kendilerinin cep telefonu kameralarıyla görüntülendiği fark eden vurdumduymaz gençler kameralara el sallamayı da ihmal etmedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
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