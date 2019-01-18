4 Kişi Bindikleri Elektrikli Bisikletten Kameraya El Salladılar
17 dakika önce
4 kişi bindikleri elektrikli bisikletten kameraya el salladılarISPARTA - Isparta'da, 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi binen gençler korku dolu anlar yaşattı.
4 kişi bindikleri elektrikli bisikletten kameraya el salladılar
ISPARTA - Isparta
'da, 2 kişilik elektrikli bisiklete 4 kişi binen gençler korku dolu anlar yaşattı.
Trafikte, üzerinde 4 kişi ile seyreden elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuk, başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Isparta il merkezinde kaydedilen görüntülerde, sırtlarında çanta bulunan gençlerden birinin seyir halindeki elektrikli bisiklette ayakta seyrettiği ve diğer arkadaşının da bacağından onu tuttuğu gözlendi. Kendi canlarını hiçe sayan gençlerin, başka sürücüleri tehlikeye atmaları da gözlerden kaçmadı.
Trafikteki tehlikeli yolculuk sırasında, kendilerinin cep telefonu kameralarıyla görüntülendiği fark eden vurdumduymaz gençler kameralara el sallamayı da ihmal etmediler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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