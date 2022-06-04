Sultangazi ilçesinde eczaneye gelen 2 yabancı uyruklu kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istemesi üzerine 'Maymun çiçeği' şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülmüştü. Maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülüp görülmediği ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ve kamuoyundaki şüpheler üzerine Bakan Koca açıklamada bulundu.
Bakan Koca, İstanbul'daki maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin de testlerinin negatif çıktığını belirtti. Öte yandan Koca, Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanını konulmuş kimsenin bulunmadığını belirtti.
Paylaşımında Bakan Koca, "İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." dedi.
Son Dakika › Güncel › 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı - Son Dakika