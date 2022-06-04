4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı - Son Dakika
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4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı

04.06.2022 21:38

Sultangazi'de 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan akşam saatlerinde bir paylaşım geldi. 4 kişinin de testlerinin negatif çıktığını ifade eden Bakan Koca, "Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" dedi.

Sultangazi ilçesinde eczaneye gelen 2 yabancı uyruklu kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istemesi üzerine 'Maymun çiçeği' şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülmüştü. Maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülüp görülmediği ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlar ve kamuoyundaki şüpheler üzerine Bakan Koca açıklamada bulundu.

ŞÜPHELENİLEN 4 KİŞİNİN DE TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Bakan Koca, İstanbul'daki maymun çiçeği şüphesi bulunan 4 kişinin de testlerinin negatif çıktığını belirtti. Öte yandan Koca, Türkiye'de şu ana dek maymun çiçeği tanını konulmuş kimsenin bulunmadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ TANISI KONMUŞ HASTA BULUNMUYOR

Paylaşımında Bakan Koca, "İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." dedi.

Son Dakika: İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi bulunan 4 kişinin de test sonucu negatif çıktı.
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Sultangazi, Monkeypox, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı - Son Dakika
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