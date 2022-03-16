4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanını soydu - Son Dakika
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4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanını soydu

16.03.2022 21:39

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuyumcu dükkanında giren 4 zanlı, iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuyumcu dükkanında giren 4 zanlı, iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına iki pompalı tüfekle giren 4 kişi, iş yeri sahibi N.K'yi etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın vitrinindeki altınları alıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yeri çevresini güvenlik şeridi ile kontrol altına alırken, dükkanda hasar tespit çalışmalarına başladı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'nden 3 özel ekip de soygunla ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirildi.

Ekiplerin, 4 zanlıyı yakalamak üzere iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladığı öğrenildi.

4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanını soydu
4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanını soydu
4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanını soydu

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Sungurlu, Kuyumcu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4 kişi pompalı tüfekle girdikleri kuyumcu dükkanını soydu - Son Dakika


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