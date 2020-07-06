4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı-1 - Son Dakika

4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı-1

4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldıMERSİN'in Erdemli ilçesinde 4 kişi tarafından feci şekilde dövülen Atakan A. (28), komaya girerek yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesi verdi.

4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı

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MERSİN'in Erdemli ilçesinde 4 kişi tarafından feci şekilde dövülen Atakan A. (28), komaya girerek yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesi verdi. Hastaneden taburcu edilen Atakan A., "Bu insanların bir an önce cezalandırmalarını istiyorum" dedi.

Olay 27 Haziran Cumartesi günü ilçeye bağlı Alata Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tatilde olduğu için evde tek başına kalan Atakan A., kız meselesi yüzünden daha önce araları bozulan Emre S. ve arkadaşı Mehmet Kağan T. tarafından konuyla ilgili arandı. Atakan A. ile Emre S. ve Mehmet Kağan T. telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir restoranda alkol aldıkları iddia edilen Emre S. ile birlikte arkadaşları Veli Can G., Mehmet Kağan T. ve Aybora A., 33 AEG 320 plakalı araçla Atakan A.'nın oturduğu siteye gitti. Mehmet Kaan T.'nin, "Aşağıya in oraya geliyorum, konuşalım" dediği Atakan A., kurulan tuzaktan habersiz şekilde otoparka indi. Emre S., Veli Can G., Mehmet Kağan T. ve Aybora A., bir anda Atakan A.'ya saldırarak darp etmeye başladı. Atakan A.'yı konuşma şansı bile tanımadan araya alıp tekme ve yumruklarla yere yığılana kadar darp eden arkadaşları daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla Atakan A., tedavi için ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülürken, araçla kaçan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

AİLESİ NÖBET TUTTU

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra evine giden Atakan A.'nın tatilde olan ailesi olayı duyunca eve geldi. Kafasında yarık, gözünde şişlik bulunan Atakan A.'nın başında nöbet tutan ailesi, sabaha karşı 06.00 sıralarında aşırı titreme sonrası başı kanayan ve komaya giren oğullarını ambulansla yeniden aynı hastaneye götürdü. Tansiyonu 6/14 olarak ölçülen gencin çekilen tomografisinde 'beyin travması' geçirdiği anlaşıldı. 4 gün yoğun bakım servisinde ölümle mücadele eden Atakan A., 4 gün de gözetim altında tutularak yapılan tedavisinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Atakan A.?yı döverek komaya girmesine neden olan ve alkollü olduğu belirlenen Veli Can G., Mehmet Kağan T., Emre S. ve Aybora A., sorgularının ardından 'öldürmeye tam teşebbüs? suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, iddiaya göre başka bir suçtan 2 yıl ertelenmiş cezası bulunduğu ifade edilen Veli Can G.?yi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, Mehmet Kaan T., Emre S. ve Aybora A.'nın hakkında ise denetimli serbestlik uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Atakan A.'nın avukatı İsmail Taner, mahkeme kararına itiraz etti.

'TEK SANDIM 4 KİŞİLERMİŞ'

Taburcu olduktan sonra olaya ilişkin açıklama yapan Atakan T., şunları söyledi:

"Olay günü telefonum çaldı. Tahrik ve hakaret edercesine aşağıya inmemi sağladılar. Tek bir kişiyle karşılaşacağımı sanıyordum ama 4 kişilermiş. Kafama sert bir cisimle vurunca yere düşüp bayıldım. Gerisini hatırlamıyorum. Bu insanların bir an önce cezalandırılmalarını istiyorum."

Veli Can, Erdemli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:46 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı-1 - Son Dakika
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