Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 2.44 gram eroin ile

Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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