4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik aile, belediye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

4 kişilik aile 2 saatte kurtarıldı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişilik aile, belediye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.


Etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Benekli köyü yolu kapandı. Hastane dönüşü yolda mahsur kalan biri çocuk 4 kişilik aile, durumu Tatvan Belediyesi 153 ihbar hattına bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan Tatvan Belediyesine bağlı ekipler, 2 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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