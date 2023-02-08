4 KİŞİLİK AİLE, 8 SAAT ÖNCE DÖNDÜKLERİ HATAY'DA DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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4 KİŞİLİK AİLE, 8 SAAT ÖNCE DÖNDÜKLERİ HATAY'DA DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ

08.02.2023 18:16

KONYA'dan görev yaptıkları Hatay'a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi.

KONYA'dan görev yaptıkları Hatay'a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan İşkur memuru Kübra Sarıhan ile matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocukları, yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay'da Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi'nde oturduğu bina yıkıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan İşkur memuru Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ile çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar'ın cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin cenazeleri, memleketleri Konya'ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya'ya geldikleri, depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay'a döndükleri öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Konya, İŞKUR, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 KİŞİLİK AİLE, 8 SAAT ÖNCE DÖNDÜKLERİ HATAY'DA DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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