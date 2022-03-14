4 KİŞİLİK AİLE, HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN SAĞ ÇIKTI - Son Dakika

MUĞLA'da, refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobilin sürücü Soner Aytekin (41), eşi Melisa Aytekin (35) ve 10 yaşındaki ikiz çocukları Nurhan Aytekin ile Eren Aytekin yaralandı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan Aytekin ailesinin dört, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Muğla Çevre Yolu'nda meydana geldi. Menteşe'den Yatağan yönüne giden Soner Aytekin'in kullandığı 16 SUS 09 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 77 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobili keserek içerisinde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücü Soner Aytekin, eşi Melisa Aytekin ve ikiz çocukları Nurhan Aytekin ile Eren Aytekin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.