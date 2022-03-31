4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

31.03.2022 00:08
4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Edirne'de yaşanan 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne'de yaşanan 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin faiilerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı. Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan şahs, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi. Ayrıca olay günü B.E.'nin motosiklet ile Uzunköprü ilçesinden Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine giderken görüldüğü öğrenildi. - EDİRNE

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Uzunköprü, Tekirdağ, Edirne, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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