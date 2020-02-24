4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi - Son Dakika
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4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi

14 dakika önce

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde 4 kişilik aile, yedikleri kuymaktan zehirlendi.

4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi, System.String[]

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde 4 kişilik aile, yedikleri kuymaktan zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak (15) ve Gündüz Alp (3) Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam, Gümüşova'ya bağlı Sultaniye köyünde meydana geldi. 4 kişilik aile, akşam yemeğinde Saliha Akça'nın mısır unu ve peynir ile yaptığı kuymaktan yedi. Bir süre sonra aile üyeleri, istifra etmeye başladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesiyle eve sağlık ekibi geldi. Saliha Akça, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak ve Gündüz Alp Akça, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yediği kuymaktan zehirlendiği belirlenen Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu, eşi ve çocuklarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gümüşova, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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