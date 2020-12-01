4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

01.12.2020 18:09
4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kozlu Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam yaktıkları sobanın yanında uyuyan Çiv ailesi, sabah uyandıklarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil servisi aradı. Eve gelen ekipler, Ergin Çiv (26), Canberk Çiv (13), Emine Çiv (56) ve Hasan Çiv'in (62) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan 4 kişi tedaviye alındı.Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Fatih Mahallesi, 112 Acil, Kozlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika


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