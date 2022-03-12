4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika
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4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

12.03.2022 12:31

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim El Rezak (38), Huriye El Rezak (37), Muhammed El Rezak (8) ile Keziban El Rezak (7), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde 4 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahaleleri evde yapılan 4 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ
4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ
4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi Adıyaman'da sobadan sızan gazdan 2 çocuk zehirlendi Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika


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