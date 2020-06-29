4 kişilik ailede cenaze sonrası koronavirüs tespit edildi, 54 kişi takibe alındı - Son Dakika

4 kişilik ailede cenaze sonrası koronavirüs tespit edildi, 54 kişi takibe alındı

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayan seyyar satıcı M.Ö. ve ailesinde, Gaziantep'te katıldıkları cenaze töreni sonrası koronavirüs tespit edildi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayan seyyar satıcı M.Ö. ve ailesinde, Gaziantep'te katıldıkları cenaze töreni sonrası koronavirüs tespit edildi. 4 kişilik ailenin temas ettiği 54 kişi, takibe alındı.

Mersin Anamur'da seyyar satıcılık yapan M.Ö., ailesiyle birlikte yakınlarının Gaziantep'teki cenaze törenine katıldı. Cenaze sonrası Anamur'a dönen M.Ö. ve ailesi, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aile, koronavirüs şüphesiyle hastanedeki pandemi bölümüne alındı. 4 kişilik ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine aileyle teması olduğu belirlenen 54 kişi, takibe alındı. M.Ö. ve ailesinin, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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Koronavirüs, Mersin, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:57 Kaynak: DHA

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