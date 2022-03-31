4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan "Sarı" kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu! - Son Dakika
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4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan "Sarı" kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu!

31.03.2022 13:27

Edirne'de 4 kişilik ailenin öldürülmesiyle ilgili aynı köyde yaşayan 25 yaşındaki Berk Erdoğan tutuklandı. Erdoğan'ın, katliamın yapıldığı evde, Anıl Güner ile arbede sırasında düşen takma dişi bulunurken, ayakkabı izleri de tespit edildi. Ancak Erdoğan olay günü köyde olmadığını savundu. Çevresinde 'sarı' lakabıyla bilinen Erdoğan'ın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma'dan suç kayıtlarının olduğu ve tartıştığı babası tarafından da bacaklarından vurularak yaralandığı ortaya çıktı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde, önceki sabah kooperatiften gelen görevliler, çiftçilik ve besicilik yapan Güner ailesi süt getirmeyince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i (26) ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Eve giren köylüler, Mehmet Güner'in (55) yatak odasında, eşi Filiz Güner'in (47) mutfakta, aynı adı taşıyan babası Mehmet Güner'in (76) de aynı bahçe içinde bulunan kendi evinin önünde cesetleriyle karşılaştı.

CİNAYET NEDENİ 900 ALTIN MI?

Olay gecesi evde arbede yaşandığı ve bu sırada yüzü kesici aletle kesilen Anıl Güner'in ardından vücuduna isabet eden 6 mermi ile hayatını kaybettiği saptandı. Şüphelilerin, Mehmet Güner'e ise evin içinde başına tek el ateş ettikleri, eşi Filiz Güner'in müdahale etmesi üzerine de kendisini darp edip, başından tek el ateş ederek öldürdüğü, bahçe içindeki evinde bulunan dede Mehmet Güner'i de sırtından 2 mermiyle öldürdükleri belirlendi.

4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan 'Sarı' kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu!

Öldürülen Anıl Güner'in, çevresine "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. 900 altınım var, daha alacağım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" konuşmalarından yola çıkan jandarma ekipleri, olayın evdeki para ve altınların çalınmasıyla ilgili olduğuna ağırlık verip, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.

EVİNDE 1000 MERMİ, KANLI ELBİSELER BULUNDU

Elmalı köyünden olan ve bir süre önce evlenip Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen Berk Erdoğan, motosiklet ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolleri sırasında yüzü ve ellerindeki yara izleri üzerine durduruldu. Polislere kaza yaptığını ve yaraların bu yüzden olduğunu öne süren Erdoğan, gözaltına alınarak, Uzunköprü'ye getirildi.

4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan 'Sarı' kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu!

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesine başvurulan Erdoğan, olay günü köyde olmadığını, olaydan haberi olmadığını ve Çorlu'da bulunduğunu iddia etti. Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada 1000'e yakın mermi, boş şarjörler, kanlı elbiseler bulundu.

Erdoğan'ın ayakkabısının altında ve içinde cam kırıkları olduğu da belirlendi. Kanlı olan motosikletinden ve elbiselerden de örnekler alındı.

DÜŞEN TAKMA DİŞİ, AYAKKABI İZLERİ OLAY YERİNDE

Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede Erdoğan'ın takma dişi bulunurken, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Erdoğan'ın dişinin, Anıl Erdoğan ile yaşanan arbede sırasında düştüğü belirtildi.

'HIRSIZLIK' VE 'UYUŞTURUCU'DAN SABIKASI VARMIŞ

Berk Erdoğan'ın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından sabıkası olduğu da ortaya çıktı. Erdoğan'ın 1 yıl önce çalıştığı tesiste hırsızlık olayına karıştığı ve buradan kovulduğu öğrenildi. Olayın ardından anlaşmazlık yaşadığı babası ile tartışan Erdoğan'ın babası tarafından bacağından silahla vurularak yaralandığı öğrenildi. Köyde yaşanan bu olaylarından ardından Erdoğan'ın ailesiyle birlikte Elmalı'dan ayrıldığı ve zaman zaman köye geldiği belirtildi.

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EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ, AYAKKABI İZİ VE TAKMA DİŞİ ELE VERDİ - EK EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİ, AYAKKABI İZİ VE TAKMA DİŞİ ELE VERDİ - EK Trakya'dan geçen ay 298,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı Trakya'dan geçen ay 298,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Cinayet, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan 'Sarı' kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 kişilik ailenin faili olarak tutuklanan "Sarı" kim: Olay yerinde takma dişi, ayakkabı izleri, evinde kanlı giysiler bulundu! - Son Dakika
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