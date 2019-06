4 kişilik ailenin hayatı felç oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde çocukların felçli, babanın kanser, annenin ise engelli olduğu Bulut ailesinin yaşam mücadelesi yürek burkuyor.

21 yıl önce trafik kazası geçiren Mehmet Bulut'un (39) belden aşağısı felç oldu. 19 yıldır baba Mehmet Bulut (69) çocuğuna bakarken, 1,5 yıl önce kanser oldu. Annesi Neslihan Bulut (40) engelli, diğer oğulları 10 yaşındaki Barış Bulut ise küçük yaşlarda geçirdiği havale sonucu ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor.



Baba Mehmet Bulut'un kanser tedavisi için her gün 90 kilometre, taksi ile Mersin'e gidiş geliş yapan aile günde 250 lira para ödemek zorunda kalıyor. Her hastaneye girişinde 112 lira tedavi 290 lira da film parası veren aile her ay 2 bin 600 lira iki bakım ücreti alıyor. Gelir testine takılan ve 2022 maaşları kesilen aile parası olmadığı için babalarının tedavisini kesmek zorunda kaldı. Bulut ailesi kendilerine uzanacak devlet büyükleri veya hayırsever vatandaşların yardımını bekliyor.



21 yıl önce trafik kazasında belden aşağısı felç olan Mehmet Bulut, "Yatak yaralarım halen devam etmektedir. 2 güne bir pansuman oluyorum. 19 yıldır babam bana bakıyordu. Sırtında taşıyordu. Kendi yaptığım incik boncukları satarak geçimimizi sağlıyordum. Şimdi yaptığım el emeği ürünlerimi motosikletim bozulduğu için satamıyorum. Son bir buçuk yıldır babam mide ve yemek borusu kanseri oldu. Daha sonra kanser beyne sıçradı. Bir buçuk yıldır babam kemoterapi görüyor. Kendi imkanlarımızla babamın tedavi olması için Mersin Üniversite Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesine götürüyoruz. Bir süreliğine bize Silifke Belediyesi nakil aracını vererek yardımcı oldu. 25 gündür Mersin Şehir Hastanesine kendi imkanlarımla günlük 250 lira verip taksi tutarak gidiş geliş yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Silifke Devlet Hastanesi nakil araçları tam donanımlı olmadığı için babamı götüremiyoruz. Sağolsunlar onlar da kendi ellerinden geleni yaptılar. Yeşil kartlı olmamıza rağmen Mersin Üniversitesine kemoterapiyi gittiğimizde 112 lira ücret ödüyoruz. Bunun haricinde 290 lira film parası ödüyoruz. İlaç katkı parası hariç. Kanser ilaçlarını her eczanede bulamıyoruz. Aynı zamanda ilaçlar çok pahalı. Mersin Şehir Hastanesinde babamı yatıracaklardı. Ancak babam kabul etmedi. Çünkü annem babamın başında kalsa, ben felçli, kardeşim yürüyemiyor konuşamıyor özel mama ile besleniyor. Bize kimse bakmadığı için babamın her gün gidiş geliş yapması gerekiyor. Bunun için her gün cebimizden 250 lira verip 90 kilometre gidip gelmek zorunda kalıyoruz" dedi.



10 yaşındaki kardeşi Barış Bulut'un küçük yaşlarda havale geçirip engelli kaldığını anlatan Mehmet Bulut, "Ne yürüyor, ne konuşabiliyor. Özel mama ile besleniyor. Bez kullanıyor. Bakıma muhtaçtır. Annem Neslihan Bulut'un ise gözünde kaymalar mevcut olup, dengesiz yürümesi var. Okuma yazması yok. Babam Mehmet Bulut kanser hastası sürekli yatmaktadır. Bir şey yiyemiyor içemiyor. Evimiz varislidir. İki bakım parası olan 2 bin 600 lira alıyoruz. Ama bu yetmiyor. Babamın tedavisi ağır olduğu için bu para yetmiyor. Babama kanser teşhisi konulduğunda tedavisi için bankadan kredi çekmiştik. Şimdi ödeyemediğimiz için oturduğumuz eve hacizler geliyor. Artık babamın ömrü doktorların söylediği kadarıyla son aşamada olduğu için 2 veya 3 ay kaldı. Paramız yoksa ölelim mi? Çaresizlik bu kadar kötü mü? Ben tükendim. Babamı tedaviye götürecek param kalmadı. Lütfen devlet büyüklerimiz ve hayırsever vatandaşlar yardım etsin" diye konuştu. - MERSİN

