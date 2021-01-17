4 kişilik ailenin yaşadığı metruk bina çöktü: 4 yaralı - Son Dakika

4 kişilik ailenin yaşadığı metruk bina çöktü: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Savcılı Mahallesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı metruk bina çöktü. Yaşanan göçükte biri ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Savcılı Mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katı metruk binada meydana geldi. Yabancı uyruklu 4 kişilik ailenin yaşadığı bina akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tavan kısmında çöktü. Yaşanan olayda evde buluna 4 kişi moloz yığınları altında kaldı. Moloz yığınlarının altından çevredekilerin yardımıyla Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Anneleri 60 yaşındaki Fatma Rahman ise itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu moloz yığınların altından çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaşlı kadının tedavisi kaldırıldığı hastanede sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.