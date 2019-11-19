4 kişilik yaya kapkaç çetesi yakalandı

Adana'da takip ettikleri kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 4 kişilik çete, yüze yakın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen özel ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz ve Toros Mahallesi'nde 9 Kasım'da yolda yürüyen Ö.Ö.'nün (9) elinden cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi. Bu olaydan 1 saat sonra, şüpheliler marketten çıkan Musa A.'nın (15) cep telefonunu da aynı yöntemle alıp kaçtı. Şikayet üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. 12 Kasım'da da, Yurt Mahallesi'nde yürüyen Kübra Ç. (23) ve M.E. (14) de cep telefonuyla konuşurken aynı yöntemle kapkaççıların mağduru oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin aynı mahallelerde kapkaç yapması üzerine çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurdurarak bölgenin ablukaya alınması talimatını verdi. Yüze yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntüleri bularak yaya olarak gezen 4 kişinin kapkaç anı görüntülerine ulaştı.

TEK BAŞINA KAPKAÇ YAPINCA YAKALANDI

Kapkaç olaylarının yaşandığı mahallede yaya ve araçla devriye gezen polisler, 14 Kasım'da park içerisinde oturan H.Ş.'nin (17) kapkaça uğraması üzerine harekete geçip, şüpheli Mert B.'yi (19) yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli Mert B., sorgusunda daha öncedeki 4 kapkaç olayını Halil İbrahim T. (24), Ramazan A. (20) ve Ali Ö. (22) ile birlikte yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine polisler, diğer çete üyelerini de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ayrıca, çaldıkları cep telefonlarının sim kartlarını çıkaramayınca bir fotoğrafçıya girerek, Arkadaşımızın eline kıymık battı, zımba teli varsa verinde çıkaralım dedikleri ortaya çıktı. Sorgularında telefonları sattıklarını söyleyen şüphelilerden Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklandı.