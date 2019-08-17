Son Dakika Haberleri: 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Son Dakika Güncel Haber

4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

56 dakika önce

Bartın'da, 4 kişinin bulunduğu otomobil sel kapanı içerisine düştü.

4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü, System.String[]

Bartın'da, 4 kişinin bulunduğu otomobil sel kapanı içerisine düştü. Otomobil 4 kişi ile birlikte sulara gömülürken, arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde, Bartın Hasankadı Beldesi yolu üzerindeki Kışla Sel Kapanına otomobil uçtu. İlyas Karakaş idaresindeki otomobilde bulunan Arif Karakaş son anda araçtan atlayarak canını kurtardı. İlyas Karakaş, babası Hüseyin Karakaş ve 2 kişinin daha bulunduğu otomobil sulara gömüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Bartın AFAD, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Dalgıçlar eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Ayhan ACAR/BARTIN,


Hasankadı, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti
Adli yıl açılış töreni'ne katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3 TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan "Görüşmeler var ama satış yok" açıklaması geldi 17 Ağustos depreminin simge kızı 20 yıl sonra ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]