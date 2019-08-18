4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü (2)
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BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUBartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:40 Kaynak: DHA
BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu. İlyas Özgüç'ün cesedi kıyıya çıkarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak 17 Ağustos'un üstünden 20 yıl geçti ama afet toplanma alanları hala yeterli değil