Son Dakika Haberleri: 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü (2)
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4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü (2)

22 dakika önce

BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUBartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu.

4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü (2), System.String[]

BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bartın'da sel kapanına devrilen otomobildeki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, İlyas Özgüç'ün cesedi bulundu. İlyas Özgüç'ün cesedi kıyıya çıkarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.


Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:40 Kaynak: DHA
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